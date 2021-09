Hockey : HTC hat am Ende sogar noch Glück

Neuss Um ein Haar wäre Hockey-Zweitligist HTC Schwarz-Weiß beim faden 2:2-Unentschieden in Marienburg sogar noch komplett leer ausgegangen.

Es gibt diese Mysterien im Sport: Da entwickelt sich über Jahre hinweg eine unerklärliche Aversion gegen bestimmte Mannschaften, unabhängig von deren jeweiliger Spielstärke. Die schmückt dann das Prädikat Angstgegner. Matthias Gräber, Trainer des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss , ist schon zu lange im Geschäft, um sich gegen dieses rätselhafte Phänomen zu stemmen, nennt das im Fall seiner Truppe aber anders: Nach dem höchst unbefriedigenden 2:2-Unentschieden (Halbzeit 1:1) beim Marienburger SC sprach er von einer „Marienburg-Blockade“, weil sich die Partie nahtlos einreihte in die mühevoll mit 4:2 und 3:2 gewonnenen Duelle der vergangenen Spielzeit sowie das ebenfalls fade 3:3 in der Vorbereitung. „Am Ende musst du sogar noch froh sein, dass du hier einen Punkt mitnimmst.“

Denn immerhin waren die vom Ex-Neusser Simon Strack trainierten Hausherren zweimal in Führung gegangen: Florian Burgbacher verwandelte in der sechsten Minute eine Strafecke zum 1:0, Moritz Wierlemann nutzte im dritten Viertel einen Ballverlust von Mario Stümpel zum 2:1 (35.). Dass Krystian Sudol per Strafecke (12.) und Finn Langheinrich nach schöner Einzelleistung (41.) jeweils der Ausgleich gelang, riss Gräber stimmungsmäßig nicht wirklich vom Hocker. Ihn grämte, dass sich seine Jungs nicht an die ausgegebene Taktik gehalten hätten, obwohl der Gegner genauso aufgetreten sei wie man das erwartet habe. „Wir wollten den Ball laufen lassen, viel mit Spielverlagerungen und Seitenwechseln arbeiten. Aber zu oft bestand unsere einzige Lösung darin, den Ball irgendwie nach vorne zu werfen oder einfach alleine zu zocken statt miteinander.“