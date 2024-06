2. Hockey-Bundesliga Nord Starke erste Hälfte von Schwarz-Weiß gegen den THC Klipper

Das gelang mit dem 5:0-Heimsieg zwar, doch weil im letzten Spiel des mit einem gerahmten HTC-Trikot verabschiedeten Toptalents Finn LangHeinrich in der zweiten Hälfte nichts mehr ging, schickte der Coach die Mannschaft nur mit einem semiguten Zeugnis in die Ferien. Vor dem Seitenwechsel lief der Ball noch wie am Schnürchen durch die Reihen der Hausherren. Bis zur 13. Minute hatten Bartosz Zaworski und Doppelpacker Jan Mausberg Schwarz-Weiß mit 3:0 in Führung gebracht. Im zweiten Viertel erhöhten Tim Hirt und Krystian Sudol auf 5:0. „Die erste Hälfte war super, alle haben gearbeitet und gerackert“, sagte Gräber. Doch bereits in der Halbzeitpause beschlich ihn die böse Ahnung , dass seine Schützlinge dieses hohe Niveau nicht würden halten können. Und genauso kam es. Dass der Torreigen so abrupt endete, fand der Trainer ausgesprochen schade. „Klar, in dieser Liga ein Spiel mit 5:0 zu gewinnen, ist gut. Aber wenn du hier mit einem 10:0 oder 11:0 rausgehst, nimmst du das mit in die nächste Saison.“