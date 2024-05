2. Hockey-Bundesliga Nord Schlusslicht kommt mit Verstärkung nach Neuss

Läuft alles normal, sollte sich an dieser Konstellation am Wochenende auch nichts ändern. Denn während der Spitzenreiter den unbequemen, aber nicht zur „Upper class“ der Liga zählenden Klipper THC zum Hamburger Stadtderby empfängt, hat der HTC am Sonntag das Schlusslicht DHC Hannover zu Gast (Anpfiff 14 Uhr). Eine Aufgabe, die indes dadurch erschwert wird, dass die mit den Neussern freundschaftlich verbundenen Niedersachsen den Kampf um den Klassenverbleib noch nicht aufgegeben und ihren Kader mit gleich drei für Südafrika tätigen U21-Nationalspielern verstärkt haben.