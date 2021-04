HTC SW Neuss : Hockey-Saison der 2. Bundesliga geht weiter

Startet er mit Neuss am Samstag in Köln? Trainer Matthias Gräber. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Trotz einiger Bedenken wollen die Teams im Bundesliga-Unterhaus die schon mehrfach unterbrochene Spielzeit 2019/2021 sportlich zu Ende bringen.

Der geplanten Wiederaufnahme des Spielbetriebs blicken die insgesamt 40 im Damen- und Herrenbereich tätigen Hockey-Zweitligisten in Deutschland mit einiger Skepsis entgegen, doch bei ihrer Meinungsabfrage in der vergangenen Woche hat die mit Vertretern des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), der Bundesliga-Vereinsversammlung (BLVV) und der Hockeyliga besetzte Taskforce den klaren Willen erkannt, die Saison 2019/2021 fortzusetzen.

In einem Anschreiben an die Zweitliga-Klubs heißt es: „70 Prozent aller Vereine der 2. Bundesligen können und wollen auch weiter trainieren und die Saison sportlich beenden. 12,5 Prozent aller Vereine wollen gerne trainieren und die Saison starten, dürfen das aber aufgrund behördlicher Anordnung nicht. 17,5 Prozent möchten gerne die Saison per heute beenden.“

Auf dieser Grundlage hat die Taskforce entschieden, den Spielbetrieb fortzusetzen – allerdings nicht wie ursprünglich angedacht bereits am kommenden Wochenende (24./25. April), sondern erst am 8./9. Mai. Indes: Der bereits veröffentlichte Spielplan bleibt bestehen, dort, wo nach aktuellem Stand gespielt werden kann, darf der Ball auch schon vorher rollen. Um bei den zu erwartenden Spielverlegungen nach hinten raus ein wenig mehr Luft zu haben, wird der offizielle Saisonschluss vom 20. Juni auf den 10./11. Juli verlegt. Außerdem gilt: Vor dem ersten Einsatz wird jeder Mannschaft eine zweiwöchige Vorbereitungszeit zugebilligt.

Also geht Matthias Gräber, Trainer des für die Aufstiegsrunde zum Bundesliga-Oberhaus qualifizierten HTC SW Neuss, erstmal davon aus, dass er mit seinen Schützlingen am Samstag, beim Tabellenzweiten Blau-Weiß Köln anzutreten hat. Aber wetten würde er darauf wohl kaum. „Wer weiß denn schon, was in einer Woche ist ..?“