Basketball : Luisa Steindor sagt mit DM-Titel ade

Torjubel: (v.l.) Elisa Gräve, Selin Oruz und Luisa Steindor. Foto: RP/Benefoto

Neuss Die beiden Neusserinnen Luisa Steindor und Annika Sprink holen mit dem Düsseldorfer HC die Deutsche Meisterschaft im Hallenhockey.

Von Dirk Sitterle

Irgendwie ist das fast schon Tradition: Wenn der Düsseldorfer HC in der Hockey-Bundesliga den dem Deutschen Meister vorbehaltenen Blauen Wimpel erhält, ist Neuss mittendrin. Zwei aktuelle Beispiele: Im Mai 2021 machte der DHC auf dem Feld im Endspiel gegen den gastgebenden Mannheimer HC mit einem 4:3-Erfolg im Penaltyschießen den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt. Im Team von Trainer Nico Sussenburger standen in Luisa „Lulu“ Steindor, Annika Sprink, Patricia Strunk und Lilly Otten gleich vier beim HTC SW Neuss ausgebildete Spielerinnen. Und am Wochenende feierte der Klub „Am Seestern“ im heimischen Castello in Reisholz mit dem 5:1-Endspielsieg wieder über Mannheim den dritten Hallen-Titel nach 2015 und 2019 – mit Luisa Steindor und Annika Sprink.

Zwei Schlüsselspielerinnen in der aktuell besten Mannschaft Deutschlands unterm Hallendach. Annika Sprink, bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro im Bronze-Team des DHB, bildet gemeinsam mit Pia Lhotak den ersten Abwehrblock. „Wir verstehen uns blind“, sagt die Neusserin. Sie weiß, wo ich stehe, ich weiß, wo sie steht. Wir könnten im Spiel die Augen schließen.“ Garanten auf dem Weg zum Titel. Und doch: Die wohl entscheidenden Impulse gingen von Luisa Steindor aus. „Lulu hat ein enormes Standing im Team“, sagt Pia Lhotak: „Ich habe unfassbar viel von ihr gelernt.“ Die 32-Jährige hat im Hockey so ziemlich alles an Trophäen abgeräumt, was geht, war mit Deutschland Welt- und Europameisterin und holte mit dem DHC in der Halle den Europapokal der Landesmeister. Dass sie der damalige Bundestrainer Jamilon Mülders 2016 überraschend nicht mit zu den Olympischen Spielen in Rio genommen hatte, ertrug sie mit bewundernswerter Klasse.

Schon im Trikot des HTC SW Neuss, mit dem sie es sowohl in der Halle als auch auf dem Feld von der Oberliga bis in die Bundesliga brachte, gefiel sie als Teamplayer und Führungskraft. Im Jahnstadion hatte sie als Dreijährige das erste Mal zum Hockeyschläger gegriffen, hier formte sie Markus Lonnes (seit 2013 Trainer bei RW Köln), mit dem sie in der Jugend fünf Meistertitel errang, zur Nationalspielerin. Daran denkt sie auch heute noch gerne zurück. Hätte der HTC seine Damen 2014 nicht aus dem Oberhaus zurückgezogen, wäre sie wahrscheinlich an der Jahnstraße in die (Hockey-)Rente gegangen.

Das tut die Kinderärztin und Mama nun in der Landeshauptstadt. Eine Entscheidung, die (nicht nur) ihrer Teamkollegin Elli Gräve „das Herz zerreißt.“ Sie sei eben immer für alle dagewesen, sagt sie, habe das Team mitgezogen und aufgebaut, wenn es bei den jungen Spielerinnen mal nicht so gut gelaufen sei. „Es wird nicht einfach sein, diese Lücke zu schließen.“ Vor dem Finale hätten ihre Mitspielerinnen der scheidenden Leitwölfin darum versprochen, für sie zu kämpfen und alles zu geben“, verrät Pia Lhotak. Diese unvergesslichen Momente – die nur ein Mannschaftssport bieten kann – sind in ihrem Kopf nun für die Ewigkeit gespeichert. „Dass ich ein paar Tränen in den Augen habe, wird mir gerade in den nächsten Tagen sicherlich noch häufiger passieren“, prophezeit die Hallen-Weltmeisterin von 2018 daher.