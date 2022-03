Hallenhockey : Nachwuchs des HTC macht wieder Spaß

Gleich schlägt‘s ein: Tilo Reichel gehört der starken männlichen U10 des HTC SW Neuss an. Im Hintergrund macht sich sein Teamkollege Tristan Albrecht zum Jubeln bereit. Foto: HTC

Neuss Noch ist es für Schwarz-Weiß Neuss ein weiter Weg zurück zu alter Herrlichkeit, doch an der Jahnstraße wird jetzt auch im zu lange vor sich hindümpelnden Jugendbereich wieder erfolgreicher Hockey gespielt. Die NGZ gibt einen Überblick.

Am Rosenmontag kraxelte Matthias Gräber bei Bilderbuchwetter gemeinsam mit seiner Australian-Shepherd-Hündin Nola auf den Gipfel des 1493 Meter hohen Feldberg im Schwarzwald. Von ähnlichen Höhenflügen ist der beim HTC SW Neuss hauptamtlich angestellte Hockey-Trainer mit dem Nachwuchs der Schwarz-Weißen zwar noch eine ganze Ecke entfernt, doch er arbeitet daran. Im Verbund mit seinem Kollegen Oliver Stümpel sowie den stressfesten Jugendwartinnen Kristin Albrecht und Katja Plückelmann hat er, um im Bild zu bleiben, schon den ersten Teil des beschwerlichen Anstiegs zurück an die (Leistungs-)Spitze gemeistert und kann nach der immer noch nicht ganz beendeten Hallensaison zufrieden Bilanz ziehen: „Wir haben mit fünf Mannschaften in der Regionalliga gespielt, davon sind drei in die Westdeutsche Endrunde gekommen. Ich denke, wir haben die Corona-Zeit gut genutzt.“

Gekonnte Siegerpose der Stars von morgen: die männliche U8 des HTC SW Neuss: (v.l.) Henry Russin, Otto Benninghaus, Maximillian Özelli, Johann Stauder, Max Fleck, Richard Groove, Bruno Vreden, Paul Fleck. Vorne: Karl de Jager. Foto: HTC

Und die zu den größten Hoffnungen berechtigende weibliche U12 hat ihren Saisonhöhepunkt sogar noch vor sich. Am Samstag spielen die von Oliver Stümpel trainierten Mädels gegen den RTHC Leverkusen und Uhlenhorst Mülheim um den Einzug ins Halbfinale, am Tag darauf geht es im Finale um den „Besten im Westen“. Wie viel Arbeit noch vor ihnen liegt, mussten Gräbers Jungs derweil in der Altersklasse U16 erfahren: Angetreten als stolzer Westdeutscher Oberliga-Meister und Deutscher Jugendpokalsieger auf dem Feld, setzte es bei der Endrunde gegen den späteren Turniersieger Düsseldorfer HC (1:6) und nur eine Viertelstunde später gegen den Zweitplatzierten Uhlenhorst Mülheim (1:10) noch deutliche Niederlagen. „Die haben uns richtig weggepflügt“, gibt Gräber zu. Es reichte schließlich zum fünften Platz. Die weibliche U14, drittes Team des HTC mit einem Ticket für die Westdeutsche Meisterschaft, haderte ein wenig mit sich und dem Spielglück, vor allem nach der 3:4-Niederlage (trotz 2:0-Führung) zum Auftakt gegen den Düsseldorfer SC, der sich am Ende auch den Titel holte. Obwohl nach dem 0:3 im zweiten Match gegen den RTHC Leverkusen nur Platz fünf heraussprang, war Coach Stümpel mit seiner Truppe zufrieden: „Wir haben noch mal gezeigt, dass wir unter den besten sechs Mannschaften im Westen durchaus mithalten können. Eine tolle Entwicklung.“

Die spielstarke weibliche U14 des HTC SW Neuss bei der Endrunde in Köln: (v.l.) Mara von Zons, Philippa Reipen, Clea Henneberg, Leni Walter, Maxi Oldenkott, Amelie Albrecht, Mirja Gronau, Leni Wolf. Vorne: Torhüterin Isabella Busch. Foto: HTC

Info Damen haben Aufstieg schon so gut wie sicher Souverän Mit einem Torverhältnis von 154:16 und 34 Punkten belegt das Damenteam des HTC SW Neuss zwei Spiele vor Ende der Saison Platz eins in der Verbandsliga. Nur wenn der sechs Punkte zurückliegende Tabellenzweite Mettmanner THC in seinen beiden letzten Spielen mehr als 90 Tore schießt ist und Neuss zweimal verliert, könnte der Aufstieg in Gefahr geraten. 6. März RW Köln IV - HTC SW Neuss, 10 Uhr 13. März HTC SW Neuss - Viersener THC, 14 Uhr

Die männliche U12 belegte in ihrer bärenstarken und durchweg mit im Schnitt anderthalb Jahre älteren Rivalen besetzten Gruppe trotz durchaus überzeugenden Leistungen nur Platz vier und verpasste damit den Sprung in die Endrunde. Gräber hält jedoch große Stücke auf die von ihm trainierten Talente, denn für die anstehende Spielzeit auf dem Feld kommt überaus kompetentes Personal aus der von Lena Grein betreuten U10. Die ist erst am 12. Februar mit drei souveränen Siegen in die Hallenrunde gestartet, was vor allem an Topleuten wie Tristan Albrecht, Moritz Kluitman und Tilo Reichel liegt. Für die Regionalliga-Saison auf dem Feld legt Gräber die Latte schon jetzt ziemlich hoch: „Die spielen ganz sicher um den Titel.“