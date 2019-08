Hockey : Hockey-Legende H.W. Sartory hängt Pfeife an den Nagel

Neuss Nach 42 Dienstjahren und rund 2000 Spielen macht der Neusser mit 61 Jahren Schluss.

(sit) Mit der Masters-EM in dieser Woche auf der Anlage des Hockey-Bundesligisten Crefelder HTC geht eine Ära zu Ende. Hans-Werner Sartory, längst mit dem (inoffiziellen) Titel Schiedsrichterlegende geadelt, beendet seine lange Karriere. In 42 Jahren an der Pfeife hat der 61-jährige Neusser rund 2000 Matches geleitet, darunter zwischen 1988 und 1993 mehr als 100 Bundesliga-Partien und 29 Länderspiele. Besonders am Herzen lag und liegt dem durchaus streitbaren Unparteiischen, dessen Urteil sich selbst Olympiasieger und Weltmeister wie Moritz Fürste, Christopher Zeller und Timo Wess beugten, der Nachwuchs. Seit 2010 ist Sartory Mitglied im Jugend-Schiedsrichter- und Regelausschuss des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Auf der Anlage des HTC SW Neuss war „HW“ zuletzt freilich kaum mehr zu sehen. Seit einigen Jahren gehört er dem Team auf der Geschäftsstelle des Crefelder HTC an. Seine oft beißenden, aber immer ehrlichen Kommentare am Spielfeldrand werden fehlen.