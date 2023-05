2. Hockey-Bundesliga Knüppelharter Doppelspieltag für den HTC SW Neuss

Am Tag darauf geht’s an den Grafenberger Wald, wo der HTC mit dem gastgebenden Deutschen Sportklub Düsseldorf (DSD) noch ein Hühnchen zu rupfen hat. Die Truppe von Trainer Tobias Bergmann gewann das Hinspiel an der Jahnstraße nämlich mit 4:0 und fügte den Neussern damit ihre bislang einzige Saisonniederlage zu. Inzwischen läuft es bei Tomasz Górny, Daniele Cioli & Co. freilich nicht mehr ganz so rund. Seit dem 5:1-Sieg am 9. Oktober in Braunschweig haben die Landeshauptstädter nicht mehr voll gepunktet – weder gegen den Club Raffelberg (2:2) und Flottbek (3:4) noch gegen SW Köln (3:3) und BW Köln (0:3) zum Rückrundenauftakt. Das hat allerdings viel mit den aufgetretenen Personalproblemen zu tun. In Chris Reinersmann, Lukas Muth, Tassilo Sura und ganz besonders Thilo Ellerich sind wichtige Säulen weggebrochen. Bergmann wollte daher den in Düsseldorf als Co-Trainer der Zweitliga-Damen tätigen Sebastian Draguhn zu einem Comeback bewegen, doch der in Neuss als lebende Hockey-Legende verehrte Ex-Weltmeister lehnte ab.