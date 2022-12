Hockey-Bundesliga Mit Feuereifer in den Klassiker

Die Tabelle der Hallenhockey-Bundesliga West ist nach dem ersten Spielwochenende ein echter Hit auf der und rund um die Anlage an der Jahnstraße. Die weist den HTC SW Neuss nämlich als Tabellendritten aus – eine Platzierung in als höchst angenehm empfundener Entfernung zum Abstiegsrang sechs und in nicht für möglich gehaltener Nähe zu den Play-off-Plätzen. „Drei Punkte am Samstag in Düsseldorf und wir sind Zweiter – so einfach ist die Rechnung“, sagt Trainer Matthias Gräber sogar. Ist natürlich nur ein Spaß, schließlich weiß auch er, dass es für ihn und seine Jungs im Oberhaus wie fast immer in den vergangenen Jahren ausschließlich um den Klassenverbleib geht.