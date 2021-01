Hockey : Ein Stück Normalität in Zeiten von Corona

Julius Hayner im Trikot der U21-Nationalmannschaft. Foto: Hayner

Neuss Der in Düsseldorf spielende Neusser Julius Hayner nahm mit der U21-Hockey-Nationalauswahl am Lehrgang in Mannheim teil – gemeinsam mit 40 weiteren Talenten aus ganz Deutschland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hynr) Für den durchschnittlichen Hockeyspieler sieht der Sportalltag momentan relativ trist aus. Wer Glück hat, kann neben Athletik-Trainingseinheiten zu Hause und Dauerläufen höchstens noch mit Sondergenehmigung in ein benachbartes Fitnessstudio. In den Genuss von Hockeytraining, geschweige denn Mannschaftstraining, kommen nur die wenigsten. Das gilt selbstverständlich auch für die Herren des Feldhockey-Zweitligisten HTC Schwarz-Weiß Neuss, deren Saison erst am 24. April mit dem Match bei Blau-Weiß Köln fortgesetzt wird.

Doch es geht auch anders: Julius Hayner, der das Hockey-Einmaleins im Neusser Jahnstadion erlernte, ehe er 2014 in die Landeshauptstadt zum Düsseldorfer HC wechselte, spielt mittlerweile mit dem DHC in der 2. Liga nicht nur gegen seinen Heimatverein, sondern auch in der U21-Nationalmannschaft. Mit der Talentauswahl absolvierte der 20-Jährige gerade erst einen fünftägigen Trainingslehrgang in Mannheim – mit über 40 Teilnehmern aus ganz Deutschland.

Ungewöhnlich, auch für ihn. „Das letzte Mal kamen wir im November 2019 zu einem solchen Lehrgang zusammen, damals hatte noch keiner im Traum daran gedacht, dass man sich erst über ein Jahr später in dieser Gruppe wiedersehen würde.“ In 2020 sollte eigentlich die Vorbereitung auf das große Highlight starten: die Junioren-Weltmeisterschaft in Indien 2021. Obwohl Corona tief in den Köpfen der Akteure steckt, schafften es die fünf Tage von Mannheim, die Pandemie zur Nebensache werden zu lassen. „Das war allerdings kein Zufall“, weiß Hayner, „es war die Intention von Bundestrainer Jo Schmitz, das Hauptaugenmerk auf die Mannschaft und Hockey zu lenken.“

Das Hygienekonzept des DHB sorgte für die nötige Sicherheit: Testungen und eine einwöchige Selbstisolation im Vorfeld sowie Tests bei der Ankunft und am dritten Lehrgangstag. Kein Kontakt zu den anderen Gästen im Hotel. Vor Ort blieben die Spieler weitestgehend in den regionalen Gruppen, in denen sie auch angereist waren. Hayner: „Die Maske waren ständig präsent. Eine Begleiterscheinung, die jeder gerne dafür in Kauf nahm, dass man endlich wieder in diesem großen und spannenden Kreis Hockey spielen durfte.“

Von dieser Behutsamkeit und höheren Sensitivität war unter dem Dach der Traglufthalle, die in der eisigen Jahreszeit für angenehme Hockeytemperaturen sorgte, indes nichts zu spüren. Da ging es ordentlich zur Sache, obwohl die Vorbereitung in den vergangenen Monaten für jeden Spieler wohl nicht unterschiedlicher hätte sein können: Einige hatten im Stützpunkttraining vor Ort ständig weitertrainiert, nahmen sogar am A-Kader-Lehrgang teil. Andere kamen aus Verletzungen nach Mannheim, manche hatten den Hockeyschläger schon ewig lange nicht mehr in der Hand gehalten. Hayner: „Die Intensität und die Bereitschaft ließen jedoch kaum zu wünschen übrig – genauso wenig übrigens die technischen Fertigkeiten. Zu unserer eigenen Verwunderung brauchten wir da recht wenig Anlaufzeit. Das Trainingsspiel am zweiten Lehrgangstag gegen den Herren-Olympiakader, der sich parallel zu uns für die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitete, bestritten wir quasi ‘aus der kalten Hose heraus’.“