Hockey : HTC will Saison mit zwei Siegen beenden

Beendet seine Hockey-Karriere beim HTC SW Neuss: Mario Stümpel. Foto: Woitschützke

Neuss Am Samstag bei Schwarz-Weiß Köln und am Sonntag daheim gegen Blau-Weiß Köln sollen nach zuvor vier Niederlagen in Folge endlich wieder Punkte aufs Konto.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(sit) So richtig fertig ist Matthias Gräber mit der Feldsaison 2021/22 noch nicht. Klar, zum einen ist ja auch erst nach den Spielen am Samstagmittag (11.30 Uhr, Anlage am Kuhweg) bei Schwarz-Weiß Köln und am Sonntag (14 Uhr) im heimischen Jahnstadion gegen Blau-Weiß Köln wirklich Schluss, zum anderen hat den Coach des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss nach zuletzt vier Niederlagen in Folge eine gewisse Unzufriedenheit befallen.

Nach dem unter größten Mühen, aber stürmisch gefeierten Klassenverbleib in der (Hallen-) Bundesliga und der bis zum 7:1-Sieg über Klipper Hamburg Anfang Mai starken Spielzeit auf dem Feld hatte Gräber seine immer noch im Umbruch steckende Mannschaft in ihrer Entwicklung eigentlich schon weiter gesehen. Doch nach dem Satz auf Platz drei geriet das Team aus dem Tritt, verlor zunächst durchaus wichtiges Personal und dann seinen Esprit. Die personelle Situation bleibt auch im Saisonfinale angespannt: Am Donnerstag meldete sich Samir Khelil krank vom Training ab. Sein Mitwirken am Wochenende ist ebenso ungewiss wie das von Kapitän Jan Mausberg (in Quarantäne). Definitiv fehlen wird Abbas Haider, der schon zu seinem gesundheitlich angeschlagenen Vater nach Pakistan geflogen ist. Während der an der Jahnstraße längst zur lebenden Legende geadelte Allrounder im Sommer nach Neuss zurückkehren wird, ist für drei seiner Teamkollegen am Sonntag Feierabend: Mario Stümpel, der nun als Lehrer ins Referendariat geht, beendet seine Hockey-Karriere, Moritz Simon verabschiedet sich zum Studium nach Maastricht und Tim Hagedorn möchte sich erst mal voll auf seine universitäre Ausbildung an der Deutschen Sporthochschule in Köln konzentrieren.