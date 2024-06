2. Hockey-Bundesliga Nord Wenn der Ball einfach nicht ins Tor will

Und dann passierte eben das, was im Sport in diesen Situationen fast schon zwangsläufig passiert. Bei einem ihrer Meinung nach nicht korrekt ausgeführten Freischlag ignorierte Schiedsrichter Fabian Blasch (Mülheim) die Neusser Proteste und daraufhin wurstelte Benjamin Wolff die Kugel irgendwie zum 1:2 (56.) über die Linie. Mit noch 2:08 Minuten auf der Uhr nahm Gräber seinen Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Platz. In eine echte Abschlusssituation kamen seine Jungs allerdings nicht mehr. Und auch das ärgerte den Coach: „In Überzahl geht es nur darum, sich eine Torchance herauszuspielen. Aber anstatt geduldig darauf zu warten, löten wir den Ball ohne Plan in den Schusskreis.“ Unterm Strich stand damit wie zu oft in dieser Spielzeit eine unnötige Niederlage. Gräber: „Und das ist dann eben auch nicht nur Kopfsache, sondern auch fehlende Qualität.“