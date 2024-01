Hallenhockey-Bundesliga HTC hat keinen Druck, aber ganz viel Lust auf die Play-offs

Die schwach gestarteten Kölner hatten sich vor dem Jahreswechsel mit Siegen über Neuss und BW Köln (8:3) eindrucksvoll zurückgemeldet im Kampf um einen Platz im DM-Viertelfinale. „Die haben uns planiert“, gibt Gräber zu. Dabei fehlten in diesem Match nicht nur Mats und Tom Grambusch, Christopher Rühr, Timur Oruz, Thies Prinz, Johannes Große und Jean-Paul Danneberg, die mit Deutschland beim Turnier in Maskat/Oman (13. bis 21. Januar) ums Olympia-Ticket für Paris spielen werden, sondern in Michel Struthoff, Aron Flatten, Luis Höchemer, Antheus Barry und Fabio Seitz auch ein Quintett, das mit dem ältesten Nachwuchs des DHB die U21-WM in Kuala Lumpur/Malaysia bestritt und sich im Finale mit einem 2:1-Erfolg über Frankreich den Titel sicherte. Nach dem Schützenfest im Hinspiel bemerkte Trainer Dominik Giskes, der Rot-Weiss im Sommer verlässt, um die deutsche U21-Nationalmannschaft der Damen zu übernehmen, darum nicht ohne Stolz: „Wir haben mit sechs A-Junioren gespielt, da ist es schon bemerkenswert, dass man so eine Leistung gegen so eine erfahrene Truppe herausholt.“ Elian Mazkour, in dieser Partie neun Mal erfolgreich und mit 24 Treffern bester Torjäger aller vier Bundesliga-Staffeln, fügte grinsend an: „Es hat natürlich auch Spaß gemacht, Neuss so zu ärgern.“ Und mit Blick auf Sebastian Draguhn, der am 12. Januar 40 wird, Philipp Weide (41) und Axel Schmitz (44) schob er nach: „Es ist aber dennoch geil, dass da viele Jungs in dem Alter noch auf dem Platz stehen.“