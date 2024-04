2. Hockey-Bundesliga Nord Neuss springt nach Sieg in Aachen auf den zweiten Platz

Neuss · Dem aufregenden 6:5-Heimsieg im Penaltyschießen am Samstag über den DSD Düsseldorf fügt Schwarz-Weiß am Sonntag einen 5:2-Erfolg in Aachen an.

29.04.2024 , 04:50 Uhr

Pechvogel: Diesmal hat es Matthis Schäfer nicht am Kopf, sondern ganz übel an der Hand erwischt. Foto: Andreas Woitschützke

Von Dirk Sitterle