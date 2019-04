Hockey : Vogelwildes Derby unterhält prächtig

Neuss Trotz eklatanter Schwächen in der Abwehr und fahrlässiger Chancenverwertung holt Neuss zum Start der Rückrunde in der 2. Hockey-Bundesliga Punkt gegen Gladbacher HTC. Sebastian Draguhn trifft 15 Sekunden vor Schluss zum 6:6.

Klar, die gravierenden Probleme der Hausherren in der Defensive blieben selbst dem größten (Hockey-)Laien nicht verborgen, doch auch die Ausbeute in der Offensive sorgte trotz der sechs Treffer für Verdruss. Von acht Strafecken – mit Wiederholungen sogar zehn – saß nur eine (eine weitere führte zum von Ivo Otto zum 4:4 verwandelten Siebenmeter), darüber hinaus ließen die Neusser eine ganze Reihe weiterer Großchancen in teilweise schon fahrlässiger Manier aus. Womöglich hätte auf beiden Seiten Tim Blasberg für Abhilfe sorgen können, doch obwohl der Ex-Nationalspieler die komplette Vorbereitung mitgemacht hatte, sagte er sein Comeback vier Tage vor dem ersten Liga-Einsatz aus beruflichen Gründen (wohl endgültig) ab. Nicht dabei war wegen einer Autopanne in Daniel Neideck auch der aus Speyer anreisende zweite Schiedsrichter, dessen Part – mit Billigung der Gladbacher – der lange in der Bundesliga tätige Neusser Tobias Busse (souverän) übernahm.