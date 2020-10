Hockey : HTC spielt sein Finale ohne Zuschauer

Neuss Schon mit einem Unentschieden am Samstag (17 Uhr) im ersten Match des Doppelspieltages gegen SW Köln könnte sich Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss einen Platz in der Aufstiegsrunde sichern. Für Frust sorgt die Coronaschutzverordnung.

Ausgerechnet im entscheidenden Duell um Platz fünf müssen die Neusser auf die Unterstützung ihrer Fans im Jahnstadion verzichten. Weil die Zahl der Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss am Donnerstag den Inzidenzwert von 35 (das ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) überschritten hat, gab es für Carlos Navarette, Hygienebeauftragter des HTC Schwarz-Weiß, am Freitag schlechte Nachrichten vom Sportamt der Stadt Neuss. Der entscheidende Passus darin: „Für den Rhein-Kreis Neuss ist die Inzidenz von 35 inzwischen überschritten, eine Unterscheidung zwischen Außen- und Hallenveranstaltung ist in der (Coronaschutz-)Verordnung nicht vorgesehen, bei sämtlichen im Rhein-Kreis Neuss stattfindenden Bundesligaspielen sind Zuschauer demnach auszuschließen.“ Ein kleiner Schock für Trainer Matthias Gräber. „Das ist krass“, entfuhr es ihm, als er gestern Morgen davon erfuhr. Dabei traf ihn die Entscheidung nicht ganz unvorbereitet. „Die Hoofdklasse, die höchste niederländische Feldhockeyliga, hat ihre Spiele schon auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir können also froh sein, dass wir überhaupt spielen dürfen.“ Mit Blick auf die letzten drei noch im Oktober ausstehenden Rückrundenpartien hat er darum nur eine Hoffnung: „Wir müssen gucken, dass wir die noch über die Bühne bekommen.“ Und sollten seine Schützlinge am Samstag gegen den acht Punkte zurückliegenden Verfolger Schwarz-Weiß Köln zumindest ein Unentschieden hinbekommen, wäre ihnen mit dem Einzug in die Aufstiegsrunde Platz fünf und damit der Klassenverbleib nicht mehr zu nehmen. „Der volle Fokus liegt auf diesem Spiel“, sagt er entschlossen. Die Gäste haben bislang jedoch eine mehr als brauchbare zweite Serie zusammengezimmert: Ihren nur sechs Punkten der Hinrunde haben sie seit dem Restart im September schon satte 15 Zähler hinzugefügt. Großen Anteil daran hat mit zehn Treffern Sebastian Lehrke, der sich bei Strafecken in Szene zu setzen weiß und gerne in Abstaubermanier vollendet. Seine Stärken im gegnerischen Schusskreis hat auch Bela Mayer (6). „Das ist eine Mannschaft, die relativ wenig dumme Fehler macht und körperlich sehr präsent ist“, fasst Gräber zusammen.