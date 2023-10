2. Hockey-Bundesliga HTC SW Neuss spielt nicht toll, aber erfolgreich

Schließlich hätte die Partie auch sehr leicht einen komplett anderen Verlauf nehmen können. Die Gäste aus dem Kölner Villenvorort waren nämlich im Gegensatz zu den Neussern von Anfang an da, erspielten sich bereits in der dritten Minute ihre erste Strafecke. Mit der scheiterte Florian Burgbacher zwar an Konstantin Hayner, doch dabei verletzte sich der Torhüter am Rücken, so dass sein Stellvertreter Moritz Küster ranmusste. Der war noch gar nicht richtig auf Betriebstemperatur, als ihn Caspar Berbuer in der siebten Minute bei der zweiten Strafecke des MSC mit einem abgefälschten Schuss überwand. Glück für die Gastgeber, dass dies wiederum nur fünf Minuten später bei der dritten Strafecke misslang.