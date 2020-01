Neuss Letztes Saisonspiel in Kahlenberg erst am 26. Januar.

(sit) Sein letztes Spiel in der Halle beim Kahlenberger HTC trägt der bereits als Meister feststehende Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss nicht am Sonntag aus, sondern erst eine Woche später am 26. Januar. Denn obwohl in Sachen Auf- und Abstieg seit dem vergangenen Wochenende alles klar ist, müssen die Partien des letzten Spieltages zur gleichen Zeit (12 Uhr) angepfiffen werden.