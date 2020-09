Hockey : Verjüngter HTC besteht seine Feuertaufe

Neuss am Limit: Um im ersten Spiel der Rückrunde nach elfmonatiger Pause den DHC Hannover mit 2:1 niederzuringen, bedurfte es auch von Abbas Haider (M.) einer Energieleistung. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der gleich mit fünf Debütanten angetretene Hockey-Zweitligist aus Neuss schlägt zum Auftakt der Rückrunde im DHC Hannover einen direkten Konkurrenten um einen Platz in der Aufstiegsrunde. Knapp 200 Zuschauer trotz Corona.

Schon gut fünf Minuten nach der Schlusssirene der nicht immer hochklassigen, aber stets intensiven Partie traf sich die aus Coach Matthias Gräber, seinem Co-Trainer Marcin Pobuta und Teammanager Stephan Busse bestehende Sportliche Leitung des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss zu ersten Spielanalyse. Ihren Gesichtern war nicht anzusehen, dass ihre Mannschaft gerade das im Kampf um einen Platz in der Aufstiegsrunde immens wichtige Match gegen den starken DHC Hannover mit 2:1 (Halbzeit 1:0) gewonnen hatte. Schließlich raffte sich Gräber doch noch zu einem ersten Fazit auf, fasste die interessanten 60 Spielminuten kurz und knapp zusammen: „Drei Punkte. Das ist gut nach elf Monaten ohne Spiel.“

Zur Erinnerung: Der bis Samstag letzte Pflichtspieleinsatz des HTC auf dem Feld datiert vom 13. Oktober 2019 – eine 2:4-Heimniederlage gegen den Gladbacher HTC zum Abschluss der Hinrunde. Als es nach der Rückkehr ins Bundesliga-Oberhaus in der Halle zu Beginn des Jahres Anfang April weitergehen sollte, machte Corona dem Spielbetrieb den Garaus. Und damit begannen nicht nur für die Neusser Monate des angespannten Wartens, begleitet von der spannenden Frage: Geht es in dieser Saison überhaupt weiter? An der Jahnstraße nutzte Schwarz-Weiß die Zeit, um sich bestmöglich auf den allseits erwarteten Restart mit neuem Modus vorzubereiten.

Info Nächstes Heimspiel des HTC erst am 4. Oktober Drei Mal auswärts 13. September: Klipper Hamburg - Neuss, 14 Uhr 26. September: Marienburger SC - Neuss, 16 Uhr

27. September: BW Köln - Neuss, 14 Uhr Nächstes Heimspiel 4. Oktober: Neuss - Düsseldorfer HC, 17 Uhr Spielfrei 19./20. September

Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Gegen Hannover feierten in Thore und Finn Langheinrich, Ben Dammer, Moritz Simon und Julius Fingerhut gleich fünf Akteure ihr Zweitliga-Debüt auf dem Feld. Wie die bereits in der Hinrunde eingesetzten Samir Khelil, Marius Müller und der verletzte Tim Hagedorn stehen sie für die Zukunft des HTC auf diesem Spielniveau. Keiner ist älter als 20 Jahre. Ja, selbst die etablierten Jan Mausberg, Cedric Heimbach und Konstantin Hayner, am Samstag bei wenigen Prüfungen ein Meister seines Fachs, haben ihre besten Tage im Hockey (wohl) noch vor sich. Die Dynamik des zuvor über Jahre vernachlässigten Umbruchs überraschte selbst Sebastian Draguhn, der in mittlerweile zwei Jahrzehnten auf höchstem nationalen und internationalen Level eigentlich alles gesehen und erlebt hat. „Es war schon komisch in dieser neuen Formation auf dem Feld zu stehen.“ Dass der 36-Jährige, gemeinsam mit Ivo Otto, Abbas Haider, Mario Stümpel und Carsten Merge, immer noch unverzichtbar ist, zeigte die Partie gegen Hannover eindrucksvoll.

Nach torlosem ersten Viertel, in dem beide Teams merklich um Ordnung rangen, machte der ehemalige Weltmeister einmal mehr den Unterschied. Nach einem mit einer Strafecke sanktionierten Foul an Cedric Heimbach hämmerte er die Kugel 1:14 Minute vor der Halbzeitpause flach zum Führungstreffer ins Toreck. Und auch das 2:0 (35.) ging auf seine Kappe: Nach einer an Jan Mausberg begangenen Regelwidrigkeit nutzte er die insgesamt dritte Strafecke. Dass damit keine Ruhe ins Spiel der Gastgeber einkehrte, war vor allem das Produkt eigener Unzulänglichkeiten. „Wir haben uns selber in Schwierigkeiten gebracht“, gab Draguhn zu. Zunächst sorgte Malte Buzludag gegen die zu weit aufgerückte Defensive des HTC im 1:1-Duell mit dem aus seinem Kasten gestürzten Hayner für den Anschluss (40.), dann musste Merge nach einer unbeherrschten Attacke mit der Gelben Karte für zehn Minuten runter (44.). „Das geht gegen eine so griffige Mannschaft normalerweise schief“, bekannte Draguhn.

Wäre es auch um ein Haar, denn nur Sekunden vor dem Ende des dritten Viertels setzte Robert Stünkel die Kugel an den Pfosten. Und die agilen Jungs von Trainer Mike Wiebe blieben dran. Weil die Hausherren die sich zwangsläufig bietenden Kontermöglichkeiten mitunter fahrlässig verstreichen ließen, durften die Niedersachsen bis zum Schluss auf den allemal verdienten Punktgewinn hoffen. Noch 1:43 Minute vor dem Abpfiff verpasste Draguhn mit Strafecke Nummer vier die Entscheidung. Das blieb diesmal ohne Folgen, da auf der anderen Seite Hayner 26 Sekunden vor Schluss bei Hannovers zweiter Strafecke wiederum auf dem Posten war.