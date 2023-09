2. Hockey-Bundesliga HTC SW Neuss schlägt den Erstliga-Absteiger

Der im Neusser Mittelfeld ebenfalls nicht 1:1 zu ersetzende Vitali Shevchuk zog sich bereits Ende Juli beim Turnier um die EuroHockey Championship II in Dublin eine Lebensmittelvergiftung zu. Er sicherte sich mit der Ukraine zwar wie Gastgeber Irland einen Platz in den „Olympic Qualifiers“ für Paris 2024, hat aber seither mit den Nachwirkungen zu kämpfen. „Mehr als zwei Vorbereitungsspiele waren für ihn nicht drin“, sagt Trainer Matthias Gräber, der hofft, dass der 27-Jährige nach dem minimalinvasiven Eingriff vom Sonntag nicht allzu lange ausfällt. Zu allem Überfluss knickte Kapitän Jan Mausberg im Testspiel am Schützenfestsamstag gegen den Düsseldorfer HC so böse um, dass sein Fußknöchel blau anschwoll. Damit ging in der Vorbereitung zeitweise die komplette Mittelfeldreihe des HTC am Stock.