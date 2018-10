Hockey: HTC SW Neuss schlägt BW Köln mit 5:1

Neuss Im Spitzenspiel der 2. Hockey-Bundesliga Nord schlägt der HTC SW Neuss den Tabellenführer BW Köln nach famoser Leistung mit 5:1.

Der Kunstrasenplatz des HTC SC Neuss an der Jahnstraße entwickelt sich langsam zum Grab für Tabellenführer. Erst vor zwei Woche holte sich Großflottbek im Stadion eine blutige Nase (1:4), am Sonntag erwischte es Blau-Weiß Köln. Und das richtig! Die deshalb mächtig angefressenen Schützlinge von Spielertrainer Jan-Marco Montag gingen mit 1:5 (Halbzeit 0:3) unter und gaben damit den Platz an der Sonne ab.

Unter strahlend blauem Himmel feierte der Zweitligist gemeinsam mit rund 300 Zuschauern eine rauschende Hockey-Party. Um die in Gang zu bekommen, benötigten die Hausherren nur ganze fünf Minuten: Da setzten nämlich Cedric Heimbach und Kapitän Jan Mausberg ihren Spielertrainer Matthias Gräber ein. Dem listigen Abstaubertor des 38-Jährigen folgten zwei echte Sahnestücke: Kaum 60 Sekunden später hielt Sebastian Draguhn seinen Schläger in die von Mario Stümpel hart in den Schusskreis geschlagene Kugel. Seinen bereits zehnten Treffer in dieser Saison kommentierte der 34 Jahre alte Ex-Weltmeister launig: „Jetzt tut der alte Mann auch noch am langen Eck die Bälle rein.“ Und weil das so wunderbar geklappt hatte, blieben die Neusser bei dieser Angriffsvariante. Wiederum nur knapp zwei Minuten nach dem zweiten Treffer brachte der von Sebastian Draguhn in Szene gesetzte Patryk Pawlak den Ball zum 3:0 ans Brett. Um ein Haar hätte Sibtain Raza noch im ersten Viertel das vierte Tor nachgelegt, doch in seinem (vorerst) letzten Match für den HTC hämmerte er das Spielgerät alleine von BW-Schlussmann Julian Wälzholz an den Pfosten (12.).