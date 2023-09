2. Hockey-Bundesliga Der HTC reist mit größter Vorsicht zum Schlusslicht

Was soll er auch anderes sagen? Der Start des Liga-Rückkehrers in die Saison war übel: 0:5 in Flottbek, gar 0:10 bei Schwarz-Weiß Köln und 1:4 im Duell mit dem eigentlich auf Augenhöhe gewähnten Marienburger SC – die Bilanz eines Absteigers. Doch Gräber hat genauer hingeschaut und erkannt: „Das ist eine blutjunge Truppe. Die verteidigen eigentlich ganz gut, hatten aber ein hartes Auftaktprogramm: Flottbek und Köln stehen ganz oben in der Tabelle und in Marienburg, wo Hannover mit 1:0 geführt hatte, ist es immer schwer.“ Von seiner mitunter zur Fahrlässigkeit neigenden Truppe ein ähnlich deutliches Ergebnis zu fordern, kommt ihm darum nicht in den Sinn. Vielmehr drängt er auf einen seriösen und konzentrierten Auftritt: „Wir werden Druck machen. Wir wollen den Gegner schon vor Aufgaben stellen.“