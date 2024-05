Zweite Hockey-Bundesliga HTC SW Neuss müht sich zum Heimsieg über das Schlusslicht

Gegen die nur mit drei Wechselspielern angetretenen Gäste waren die Neusser bereits in der dritten Minute in Front gezogen. Gleich die erste Strafecke nutzte Krystian Sudol mit einem in diesen Standardsituationen eher seltenen, aber, so Gräber, „superschlauen und genauso gewollten“ Schlagschuss. Doch irgendwie schienen die Schwarz-Weißen an diesem Tag mit ihren Gedanken weit weg. Der DHC schlug mit seiner ersten Strafecke prompt zurück. Jan Eidenschinks Anspiel leitete der Südafrikaner Fawaaz Kahder, dessen Landsleute erst ab dem nächsten Spiel zur Verfügung stehen, per Rückhandstecher zum Ausgleich in den Kasten (7.).