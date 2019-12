Hallenhockey : HTC SW Neuss steht mit der Idealpunktzahl neun an der Spitze

HTC SW Neuss steht mit der Idealpunktzahl neun an der Spitze

Neuss Die Jungs um Spielertrainer Matthias Gräber schlagen Schwarz-Weiß Köln mit 10:4.

(sit) Nach drei Spielen steht der HTC SW Neuss mit der Idealpunktzahl neun ganz alleine an der Tabellenspitze des 2. Hallenhockey-Bundesliga West. Auch beim 10:4-Heimsieg (Halbzeit 5:2) am Sonntagabend im Duell mit Schwarz-Weiß Köln konnte sich der Erstliga-Absteiger auf seine Asse verlassen: Schon zur Pause lagen die Neusser nach Treffern von Cedric Heimbach (3) und Spielertrainer Matthias Gräber (2) mit 5:2 vorne. Leo Schmitz (1:1) und Roman Seiffert (2:4) netzten für die weiterhin punktlosen Gäste ein. Auch nach der Halbzeitpause setzte sich das fröhliche Torfestival fort: Ivo Otto, Sebastian Draguhn (je 2) und Cedric Heimbach mit seinem vierten Tor machten es zweistellig; Köln hatte seine Torschützen in Felix Eimer (3:6) und Bela Mayer (4:8).