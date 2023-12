Hockey-Bundesliga HTC SW Neuss legt Traumstart in die Hallensaison hin

Ausgerechnet der Neusser HTC steht nach dem betörenden 11:7-Sieg (5:2) vor knapp 700 Zuschauern am Sonntagabend über den Düsseldorfer HC gemeinsam mit eben diesen Krefeldern an der Spitze. In der ersten Hälfte überzeugten die Gastgeber, die mit Lichtshow und Einlaufkindern in die Stadionhalle flaniert waren, dabei mit einer an der Jahnstraße schon lange nicht mehr gesehenen individuellen Klasse in der Offensive: Das 1:0 von Philipp Weide bereitete Samir Khelil mit ganz feiner Klinge vor, beim 2:0 setzte Bartosz Zaworski den Torschützen Sebastian Draguhn mit einem Pass über das halbe Spielfeld in Szene. Gleich die erste Strafecke nutzte Krystian Sudol zum 3:0. Der Düsseldorfer Laurens Halfmann bestrafte noch in diesem Viertel eine Unachtsamkeit im ansonsten aufmerksamen Abwehrverband des HTC, der sich aber direkt im Anschluss durch Sudols Treffer aus ganz spitzem Winkel und einer von Finn LangHeinrich verwandelten Strafecke wieder auf 5:1 davonmachte. Die Spannung blieb indes erhalten, weil die nun defensiver stehenden Gäste durch Julius Stollarz zum Halbzeitstand verkürzten.