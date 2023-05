2. Hockey-Bundeslliga Nord HTC trumpft gegen SW Köln gnadenlos effektiv auf

Wie das viel besser geht, zeigte wiederum Mathis Schäfer nur 30 Sekunden nach Wiederbeginn: Nach einem Ballgewinn des sehr präsenten Krystian Sudol in der Hälfte des Gegners spielte sich der Goalgetter in einer fließenden Bewegung frei und vollendete eiskalt zum 2:0. Ein Tor zum mit der Zunge schnalzen. „So etwas siehst du sonst nur in der 1. Liga“, bestätigte Gräber. Das galt auch für den Treffer zum 3:0 kurz vor dem Gang in die Kabinen: Diesmal bestätigte sich Schäfer als gewitzter Vorbereiter für Sudol. Dass die Gäste um Könner wie Kai Aichinger und Lucas Parragi noch eine ganze Menge anderes außer Ballbesitzhockey drauf haben, zeigten sie im dritten Viertel. Zunächst musste Hayner bei drei Großchancen binner weniger Sekunden Kopf und Kragen riskieren (41.) – und dann wurde es erst richtig haarig für die Neusser: Der mit der Gelben Karte bedachte Julian Dettmer musste für zehn Minuten runter, worauf die Gäste ihren Goalie Paul Freund zugunsten eines weiteren Feldspielers an die Seitenlinie holten. Dass das daraus resultierende Powerplay ohne Folgen für Jan Mausberg & Co. blieb, lag neben Hayner auch an den in der Verteidigung ackerenden Routiniers Carsten Merge (30) und Abbas Haider, der die vollen 60 Minuten auf dem Feld blieb und hinterher nüchtern bemerkte: „Ich bin jetzt 35 Jahre alt, darum muss ich versuchen, nichts Dummes zu machen, denn das bedeutet nur, ich muss noch mehr laufen, um den Ball wieder zurückzubekommen.“