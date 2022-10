Hockey : HTC SW Neuss holt in Köln dreimal einen Rückstand auf

Neuss Auf dem vom Regen unter Wasser gesetzten Platz von Blau-Weiß Köln gerät der Hockey-Zweitligist aus Neuss dreimal ins Hintertreffen – und spielt immerhin noch 3:3.

Unter erschwerten Bedingungen machte Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss als Gast von Blau-Weiß Köln dreimal einen Rückstand wett und stellte damit seinen Trainer Matthias Gräber so gerade noch zufrieden. Der resümierte nach dem 3:3-Unentschieden (Halbzeit 1:1) etwas brummig: „Wir haben Köln in der Tabelle auf Distanz gehalten, und wenn du hier noch einen Punkt holst, musst du glücklich sein.“

Allerdings fand die Partie im Beethovenpark seiner Meinung nach unter irregulären Bedingungen statt. „Weil es wie aus Kübeln geschüttet hat, begann die Partie mit einiger Verspätung, aber der Platz war immer noch unbespielbar. Und das blieb auch so bis ins letzten Viertel, erst dann konnte man von einem richtigen Hockeyspiel sprechen.“ Wie erwartet standen die Hausherren tief im Halbfeld und überließen den Neussern den Ball. Und gingen trotzdem durch Eckentore von Julien Keibel und Cedric Nagl sowie einem Treffer von Jonas Kreutzberg, dem die Kugel nach einem Pfostenschuss der Kölner vom Fuß des Schiedsrichters maßgerecht vor den Schläger prallte, in Vorlage. Die Gäste wussten immerhin prompt zu antworten: Vitali Shevchuk nutzte eine Strafecke zum 1:1, Finn LangHeinrich glich zum 2:2 (37.) aus und der aufgerückte Innenverteidiger Carsten Merge feierte mit dem Treffer zum 3:3 (54.) ein für ihn eher seltenes Erfolgserlebnis vor dem gegnerischen Kasten. In der hitzigen Partie wäre indes mehr drin gewesen für Schwarz-Weiß. „Wir hatten so viele Chancen im Kreis, fangen damit aber zu wenig an“, bemängelte Gräber. „Da sind wir einfach noch nicht clever genug.“ Auch die Platzverhältnisse verhinderten ganz sicher einen erfolgreicheren Abschluss des nasskalten Nachmittags, letztlich, räumte der Coach ein, „waren wir es aber selber schuld.“