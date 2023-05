Hockey-Bundesliga Da ist noch eine Rechnung offen

Er weiß jedoch auch: „Der Gegner ist besser besetzt als in Hinspiel.“ So kam von der HG Nürnberg in Cedric Nagl der Top-Torjäger der 2. Liga Süd. Schon seit der Hallenrunde ist Joshua Delarber vom großen Nachbarn Rot-Weiß Köln an Deck. Feste Größen im Team von Coach Yannick Dehoff sind Kapitän Sebastian Behr und der in der Liga nur als „Laser“ bekannte Abwehrriese Lars Schulte. In der Vorbereitung auf die Rückrunde waren beide Teams schon einmal aufeinandergetroffen. Und auch wenn seine Schützlinge, so Gräber, beim 3:2 einen höheren Sieg vergeben hätten, ist ihm durchaus bewusst: „Die sind unangenehm.“ Darum ist es sicher gut, dass der keineswegs konfliktscheue Routinier Philipp Weide nach seiner familienbedingten Auszeit am vergangenen Sonntag wieder ins Team zurückkehrt. Dafür setzt diesmal Julian Dettmer aus.