2. Hockey-Bundesliga HTC hakt Pflichtsieg beim Schlusslicht schnell ab

Solche Spiele können auch mal leicht in die Hose gehen. Wegen, so Trainer Matthias Gräber, süffisant, „leichter Komplikation“ auf der Hinfahrt kam Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss erst eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff um die Mittagszeit (!) auf der feinen Anlage des DHC Hannover an. Noch zusätzlich von den deutlich vernehmaren Pfiffen der Schiedrichter von einem auf dem Nachbarplatz stattfindenden Lacrosse-Spiel irritiert, fanden die Gäste nie richtig ins Spiel, quälten sich aber zu einem 2:0-Erfolg (Halbzeit 2:0) beim Schlusslicht.