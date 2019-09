Hockey : HTC geht zum Saisonauftakt voll auf Sieg

Neuss Vor heimischem Publikum an der Jahnstraße zählen für den Hockey-Zweitligisten aus Neuss gegen den Aufsteiger THC Klipper Hamburg nur drei Punkte. Trainer Matthias Gräber kann wohl seine beste Mannschaft auf den Platz schicken.

So viel zur Theorie. In der Praxis gestaltet sich der Fall weitaus schwieriger. „Klipper ist für uns eine Wundertüte“, sagt der Coach und verweist auf die zurückliegenden Vergleiche in Erster und Zweiter Liga: „Mit diesem Gegner haben wir uns immer schwer getan.“ Nun hat die Truppe von Trainer Peter Krüger (65), der bei den Hanseaten schon in der sechsten Saison auf der Bank sitzt, rein gar nichts mehr mit der Mannschaft zu tun, die vor drei Jahren ins Oberhaus aufgestiegen war. Nach einer beeindruckenden Rückrunde in der Regionalliga Nord, die Klipper 21 von möglichen 19 Punkten und damit die Rückkehr in die 2. Liga bescherte, hatte auch Christoph Amend, über Jahre Dreh- und Angelpunkt des Teams, seine Karriere beendet. In Gesprächen mit Trainerkollegen hat Gräber indes herausgearbeitet: „Die sind unangenehm zu spielen – jung und fit, switchen zwischen Raum-, Press- und Manndeckung. Die musst du erstmal schlagen.“ Dazu gibt es einen starken Neusser Touch im Kader: Gregor Steins und Lucas Teepe sind inzwischen zwar nicht mehr dabei, aber Florian von Schreitter und Thomas „Einstein“ Zilkens könnten an alter Wirkungsstätte auflaufen. In Gherrit Doinet ist noch ein dritter HTC-Akteur an die Elbe gewechselt, doch war der Südafrikaner in seinen drei Jahren am Rhein nur in der Zweitvertretung zum Einsatz gekommen.