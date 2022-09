Hockey : HTC geht im Kartenfestival unter

Höchste Gefahr: (v.l.) Paul Toll, Thore LangHeinrich und Torhüter Konstantin Hayner verteidigen bei einer Strafecke für den DSD Düsseldorf das Neusser Gehäuse. Schiedsrichter Valentin Sachenko (r.) beobachtet die Bemühungen aus sicherer Entfernung. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In einem über weite Strecken in Unterzahl absolvierten Lokalduell unterliegt Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss dem DSD Düsseldorf vor heimischer Kulisse recht deutlich mit 0:4 (Halbzeit 0:1).

Von Dirk Sitterle

Fünf mit Hinausstellungen von jeweils fünf Minuten verbundene Gelbe Karten, drei Zeitstrafen von zwei Minuten für den Grünen Karton – wer am Samstag nicht persönlich im Jahnstadion war, „denkt bestimmt, wow, in dem Derby war ordentlich Zoff“, würgte HTC-Trainer Matthias Gräber mächtig angefressen heraus. Stimmte aber gar nicht. Im Grunde bot die Partie, die der Deutsche Sportklub Düsseldorf am Ende vor allem deshalb viel zu deutlich gewann, weil er noch vor dem Seitenwechsel in Führung ging, sogar ziemlich wenig Zündstoff.

In Gefahr, aus dem Ruder zu laufen, geriet das Match nur deshalb, weil sich das Schiedsrichtergespann Daniel Lindemann und Valentin Sachenko mit dem geradezu inflationären Einsatz ihres Kartensortiments in fast schon fahrlässiger Manier früh selbst unter Zugzwang setzte. Und mit diesem, im Übrigen von beiden Teams kaum nachvollziehbaren Gebaren, vermochten die Gäste mit einer Führung im Rücken eben besser umzugehen. „Wir können uns nicht beschweren“, bestätigte ihr Coach Tobi Bergmann schon während des Spiels. Dass sie diese komfortable Position verpassten, hatten sich die Hausherren allerdings selber zuzuschreiben. Denn ehe Ben Marquardsen per Siebenmeter zum 1:0 (24.) traf, vergaben sie nicht nur drei Strafecken – die erste nach nur 2:45 Minuten –, sondern durch Julian Dettmer und Vitali Shevchuk weitere Großchancen.

Info Drei Gelbe und zwei Grüne Karten für Neuss Stilles Debüt In seinem ersten Spiel für Neuss konnte der Argentinier Maximiliano Valdes noch keine Akzente setzen. Gelbe Karten Schäfer, Haider (beide Foulspiel) und Gräber (ständiges Reklamieren) für Neuss; Ellerich und Bockhoff (beide Foulspiel) für Düsseldorf Grüne Karten F. LangHeinrich und Zaworski für Neuss, Reinersmann (alle unsportliches Verhalten) für Düsseldorf

„Ich habe zwar auch wieder viel Gutes gesehen, aber wir schießen einfach keine Tore“, stellte Gräber schon ein bisschen resigniert fest. Besser in Szene zu setzen wussten sich in dieser Beziehung freilich auch die Gäste nicht. Sie scheiterten vor dem Seitenwechsel mit ihrer ersten von zwei Strafecken durch Marquardsen schon nach 1:49 Minute an HTC-Schlussmann Konstantin Hayner und nutzten im zweiten Viertel selbst eine doppelte Überzahl nicht zu einem Treffer.

20 Sekunden nach Beginn der zweiten Hälfte waren sie indes hellwach. Obwohl in Unterzahl, erspielten sie sich Ecke Nummer drei, aus der nach einer nicht den Regeln entsprechenden Fußabwehr von Thore LangHeinrich auf der Torlinie der zweite Siebenmeter entstand. Auch den verwandelte Marquardsen sicher. Als Benedikt Federlin unmittelbar nach der hochumstrittenen Gelben Karte gegen den in der Abwehr unverzichtbaren Abbas Haider auf 3:0 (37.) erhöhte, war das Match, in dem die Gastgeber insgesamt 19 Strafminuten kassierten (zwölf für Düsseldorf), schon früh entschieden, zumal sie drei weitere Ecken in mitunter kläglicher Manier ausließen. „Da werden wir nicht besser, sondern immer schlechter“, schimpfte Gräber. Kurz vor Schluss sorgte Juan Agulleiro mit seinem Tor zum 4:0 für den Endstand.