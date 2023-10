2. Hockey-Bundesliga HTC fügt dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zu

Hundertprozentig zufrieden war Teammanager Stephan Busse jedoch nicht. Ihn beschäftigte mit Blick auf den 0:2-Rückstand die Frage, „warum wir so lange brauchen, ums ins Spiel zu kommen?“ In der ersten Hälfte fand er die Gastgeber besser, was für ihn die Treffer von Kai Aichinger (4.) und Arne Ries (37.) zu einer gerechten Sache machte. So sah das auch der Coach: „Wie waren gar nicht im Spiele, obwohl wir insgesamt die besseren Kreisszenen hatten.“ Erst in der zweiten Hälfte waren die Neusser ein echter Gegner – und setzten dem Primus ordentlich zu. Die veränderte Spielstatik führte zu vermehrten Strafecken für die Gäste. Und diesmal vermochten sie diese erstklassigen Gelegenheiten sogar zweimal zu nutzen. In der Schlussphase traf Bartosz Zaworski humorlos im Doppelpack. Und es war sogar noch mehr drin: In der vorletzten Spielminute brach Vitali Shevchuk in den Schusskreis der Hausherren ein und legte auf für seinen Teamkollegen Julian Dettmer. Der wollte es ganz perfekt machen, indem er das Anspiel auf den freistehenden Philipp Weide einem Torschuss vorzog. Der schöne Plan fand indes in einem Stock der Kölner Verteidigung ein jähes Ende. Gräber: „Erst als alle gemerkt haben, ,jetzt müssen wir’, lief es besser.“