Hallenhockey HTC SW Neuss feiert den Aufstieg in die Oberliga

Nach dem im Hinspiel erst in der letzten Sekunde eingebrachten 3:2-Sieg sorgten die Neusserinnen diesmal von Anfang an für klare Verhältnisse: Merle Roth und Laura Otten trafen schnell zur 2:0-Führung. Obwohl die Gäste energisch dagegenhielten, geriet der Sieg danach nie mehr wirklich in Gefahr, auch dank der starken Leistung von Jara Osthus im Neusser Tor. Mit ihren Treffern zum 4:0 machten Ragna Benk nach einer Ecke und Kim Becker im dritten Viertel alles klar. Dass die Mannschaft aus der Kaiserstadt im abschließenden Durchgang noch zum verdienten Ehrentor kam, trübte die Stimmung nicht mehr.