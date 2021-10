Hockey : HTC hält „South Africa Gladbach“ stand

Neuss Schwarz-Weiß Neuss bringt den im Derby mit gleich vier südafrikanischen Nationalspielern angetretenen Gladbacher HTC ans Limit, geht beim 3:3-Unentschieden sogar mit 2:0 in Führung. Ivo Otto trifft kurz vor Schluss zum Ausgleich.

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Diese Frage ließ Matthias Gräber kurz nach dem 3:3-Unentschieden (Halbzeit 2:2) gegen den in dieser Saison personell kräftig aufgehübschten Gladbacher HTC unbeantwortet. Zu einen ärgerte es den Trainer des Hockey-Zweitligisten HTC SW Neuss schon, dass sich seine Jungs nicht nur eine 2:0-Führung aus der Hand nehmen ließen, sondern sogar ins Hintertreffen gerieten, zum anderen ist ein – zudem in Unterzahl erstrittenes – Remis, das die Serie von ungeschlagenen Spielen auf sechs erhöhte, gegen den mit internationaler Klasse bestückten Westrivalen sicher nicht zu verachten. Gräber entschied schließlich, darüber erstmal eine Nacht verstreichen zu lassen.

Im ersten Viertel zeigten sich die Hausherren einfach gnadenlos effektiv: Ihren ersten wirklich gefährlichen Vorstoß beendete der in höchste Not geratene GHTC mit einem taktischen Foul. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Krystian Sudol kompromisslos zum 1:0 (9.). Die Gäste wirkten angeknockt und mussten nur knapp drei Minuten später nach einem mit Überzeugung vorgetragenen und vom bärenstarken Finn Langheinrich abgeschlossenen Konter direkt den zweiten Treffer schlucken. Erst im zweiten Viertel übernahm der Ex-Meister das Kommando. Und das war mit Blick auf den Kader auch logisch, hatte die Sportliche Leitung Trainer Jan Klatt vor dem Match doch noch einen weiteren Hochkaräter spendiert: An der Seite der Cassiem-Brüder Mustaphaa und Dayaan stürmte in Tevin Kok ein dritter bei den Olympischen Spielen in Tokio für Südafrika tätiger Nationalspieler. Auch Melrick Maddocks greift für die Springboks auf internationaler Ebene zum Schläger, dazu gesellen sich der schottische Abwehrchef Wei Adams und der schon eine gefühlte Ewigkeit vertraglich an Gladbach gebundene Portugiese David Filipe Ascenso Franco.