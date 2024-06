2. Hockey-Bundesliga Nord Schwarz-Weiß Neuss zeigt gegen Köln eine starke Reaktion

Die Hausherren taten nun wieder mehr fürs Angriffsspiel, erarbeiteten sich zwei Strafecken, die freilich keinen Ertrag brachten. Dafür, dass es bis zum Seitenwechsel beim Unentschieden blieb, sorgte vor allem Routinier Philipp Weide, der gleich zwei Mal auf der Linie klärte. Nach Wiederbeginn geriet das Duell zu einem offenen Schlagabtausch: Samir Khelil und der in den Sturm beorderte Abbas Haider schossen Neuss zwei Mal in Front, Frederik Nyström und Simón Quinders López, der in Überzahl (Zeitstrafe Shevchuk plus zusätzlichen Feldspieler für Torwart) 1:23 Minute vor Schluss zum 4:4 traf, schickten das Match wie im Hinspiel ins Shootout. In dem behielt Goalie Konstantin Hayner zwei Mal entschlossen die Oberhand.