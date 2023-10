2. Hockey-Bundesliga Mit einem Kraftakt in die Pause

Nach den beiden die Hinrunde beendenden Partien geht es für die beiden aus der Nähe von Posen stammenden Polen Bartosz Zaworski und Krystian Sudol direkt in die Heimat. Gegen Flottbek werden sie gebraucht, stehen die Hanseaten als Tabellenzweite punktgleich mit dem Spitzenreiter SW Köln doch genau da, wo auch die Neusser hinwollen. Drei Zähler trennen sie von den Gastgebern, die unter anderem im Eckenschützen Niklas Plattenteich sowie in Kapitän Maximilian Baumgardt und Routinier Stefan Witte nicht nur versiertes Personal beschäftigen, sondern auch im Staff um den in Portugal geborenen Coach Bernardo Fernandes Prominenz aufbieten. So übernimmt am 1. November Olympiasieger Matthias Witthaus (zuvor beim Erstligisten Hamburger Polo Club) als Sportlicher Leiter, als Trainer eingebunden sind in Flottbek zudem die ehemaligen englischen Nationalspieler Russell Garcia (Olympiasieger 1988 in Seoul) und James „Jimi Lewis, der sich außerdem schon seit 2016 um die Torhüter der deutschen Auswahl kümmert. Trotz dieser im Vergleich mit dem HTC geradezu paradiesischen Möglichkeiten treten die Neusser keineswegs als Außenseiter an. „In Flottbek haben wir meistens was mitgenommen“, weiß Gräber.