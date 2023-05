2. Hockey-Bundesliga Zur Rückkehrer gibt es keine Geschenke

Gräber erinnert sich ausschließlich an „sehr unangenehme Spiele“, was vor allem an der „körperbetonten Spielweise“ des MSC liegen dürfte. Den 2:1-Erfolg seiner Schützlinge im Hinspiel verpasste er im Übrigen. Während er daheim mit Corona im Bett lag, feierte die Mannschaft unter der Regie von Co-Trainer Marcin Pobuta zum Abschluss der ersten Serie am 22. Oktober ihren ersten Heimsieg. Doch auch der war hart erkämpft, gingen die Kölner doch durch einen Treffer von Arne Schulte-Huermann nach nur 50 Sekunden in Führung. Julian Dettmer 43 Sekunden vor und Bartosz Zaworski 25 Sekunden nach dem Seitenwechsel drehten die Partie, in der Vitali Shevchuk seinen Teamkollegen Matthis Schäfer zu Beginn des zweiten Viertels mit einem unabsichtlichen Wirkungstreffer am Hinterkopf blutend ins Krankenhaus geschossen hatte. Leichter dürfte es auch am Samstag nicht werden, zumal der MSC im Abstiegskampf auf Platz acht mit dem Rücken zur Wand steht.