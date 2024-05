Zweite Hockey-Bundesliga Spielerwechsel macht HTC SW Neuss traurig und stolz

Um im Fernduell mit Flottbek nicht entscheidend an Boden zu verlieren, sollten bei den am Tabellenende ziemlich überraschend in Not geratenen Blau-Weißen aus Köln schon drei Punkte her. Dummerweise zählen die streitbaren Jungs aus Sülz nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern von Konstantin Hayner & Co. In der Halle machten die mit starken Individualisten wie Joshua Delarber, Julius de Wall und Lars „Laser“ Schulte besetzten Domstädter im letzten Match gegen personell allerdings arg gehandicapte Neusser den Klassenverbleib klar und auf dem Feld gewann die Truppe von Trainer Yannick Dehoff das Hinspiel der laufenden Saison an der Jahnstraße mit 3:2.