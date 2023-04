Regionalliga West Hockey-Damen von Schwarz-Weiß verspielen den Sieg

Im Anschluss entwickelte sich durch den starken Regen eine rasante Partie. Schwarz-Weiß nutzte eine Druckphase und belohnte sich durch Celine Reinsch mit dem Führungstreffer. Nach der Halbzeitpause drückte Bergisch Gladbach auf den Ausgleich, zahlreiche Paraden der Torhüterin und leidenschaftlicher Einsatz bei der Eckenabwehr verhinderten jedoch einen Gegentreffer. Stattdessen stellte Neuss sogar auf 2:0, Nadine Hampel schloss einen Konter zum 2:0 für Schwarz-Weiß ab. Ein weiteres Tor durch Dana Otmaa wurde aberkannt. Zu Beginn der Schlussviertelstunde verkürzten die Gastgeberinnen per Strafecke auf 1:2. In der hitzigen Schlussphase erhielt der THC noch eine Strafecke. Mit einem stark platzierten Schlenzer kassierte Neuss noch den Last-Minute-Ausgleich zum 2:2. Teammanagerin Annette Weeres haderte mit dem späten Punktverlust: „Schlussendlich fühlt sich das Spiel wie eine Niederlage an. Wir hatten im Laufe des Spiels unsere Chancen und sind daher etwas ernüchtert, nur einen Punkt eingefahren zu haben.“ In der Tabelle liegt SW Neuss nach acht Partien mit 16 Punkten auf dem vierten Platz.