2. Regionalliga West Hockey-Damen des HTC übernehmen die Tabellenspitze

Hört sich nach einem lockeren Spielchen an, war zunächst jedoch harte Arbeit. Die Gastgeberinnen gingen nämlich in Führung und der HTC konnte froh sein, dass Celine Reinsch recht schnell für den Ausgleich sorgte. Am Ende standen für sie genau wie für Meike Lanckohr zwei Treffer zu Buche – Dana Ottmaa war sogar fünf Mal erfolgreich, Lucia Gummersbach, Katharina Tiedtke und Kati Spörecke netzten je einmal ein –, doch Teammanagerin Annette Weeres hob vor allem die Leistung von Malou Holthausen hervor: „Sie hat gezeigt, warum sie für uns einfach unverzichtbar ist.“ In der zweiten Hälfte fielen Torfrau Jacqui Eberts mit einem gehaltenen Siebenmetern sowie Dana Ottmaa mit zwei herausragend verwandelten Strafecken besonders auf.