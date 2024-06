2. Hockey-Bundesliga Nord Für HTC geht‘s um Platz zwei

Falls es in Vergessenheit geraten sein sollte: Das letzte Meisterschaftsspiel des HTC SW Neuss in der 2. Hockey-Bundesliga Nord liegt genau drei Wochen zurück. Am 11. Mai unterlagen die Schwarz-Weißen bei Blau-Weiß Köln mit 2:3 – und waren danach zur Tatenlosigkeit verurteilt: Am Pfingstwochenende wurden beim Final4 in Bonn die Deutschen Meister gekürt und das ursprünglich für den 25. Mai angesetzte Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Köln musste verlegt werden, weil sich im Team der Gäste Ferdinand Steinebach mit der U18-Nationalmannschaft auf die am 5. Juli in Krefeld beginnende Europameisterschaft vorzubereiten hatte.