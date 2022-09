Neuss : Auf Sieg folgt eine Niederlage für den HTC SW Neuss

Neuss Die Damen des HTC SW Neuss unterliegen in Leverkusen trotz guter Leistung mit 1:2. In die Regionalliga-Saison waren sie mit einem 3:2-Sieg über Bergisch Gladbach gestartet.

Im zweiten Spiel nach dem Aufstieg in die Hockey-Regionalliga West lernten die Damen des HTC SW Neuss ein für sie fast schon vergessenes Gefühl kennen: Wie es ist, als Verliererinnen den Platz zu verlassen. Nach dem 3:2-Erfolg (Halbzeit 2:1) zum Saisonauftakt über den THC Bergisch Gladbach unterlagen die Schützlinge von Trainer Jules Smolenaars nämlich beim RTHC Leverkusen mit 1:2 (0:1). Führten sie gegen Gladbach durch Treffer von Paula Sedlatschek (1.) und Hanna Kampka (8.) schnell mit 2:0 und legten in der zweiten Hälfte mit dem Treffer von Celine Reinsch zum 3:1 nach, gerieten die Neusserinnen in Leverkusen schon in der siebten Minute durch das Tor von Lilly Laufenberg ins Hintertreffen. Die Gäste übernahmen danach jedoch das Kommando und glichen zu Beginn des Schlussviertels durch Hana Smolenaars per argentinischer Rückhand aus. Beide Teams spielten nun auf Sieg – mit dem glücklicheren Ende für Leverkusen: Sechs Minuten vor dem Abpfiff traf Pauline Hartlieb zum 2:1. Am Sonntag (14 Uhr) tritt der HTC beim Schlusslicht Uhlenhorst Mülheim II an.