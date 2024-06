2. Hockey-Bundesliga So schlecht hat der HTC noch nie gespielt

Exemplarisch dafür führte er die ersten drei Treffer der vom Ex-Neusser Simon Starck trainierten Gastgeber an: Beim 0:1 durch Matthias Mielke schon in der vierten Minute sei der Ball nach einem unkontrollierten Schlag in den Neusser Schusskreis letztlich von einem Neusser Fuß ins Tor geprallt. Dem per Strafecke von Caspar Berbuer erzielten 0:2 (15.) sei ein katastrophaler Abspielfehler in der eigenen Hälfte vorausgegangen und dem 0:3 (37.) durch eine diesmal von Marvin Linnartz verwandelte Strafecke habe eine zu Recht mit der Grünen Karte sanktionierte Attacke Carsten Merges Vorschub geleistet. „Die ersten drei Tore waren ein Witz“, fasste Gräber zusammen. Nach dem von Lennard Schulte-Huermann abgeschlossenen Konter zum 0:4 (50.) brachten die Gäste für ihren Torhüter Konstantin Hayner einen weiteren Feldspieler – allerdings mit mäßigem Erfolg. Zwar traf Julian Dettmer nach einem vom überragenden Moritz Wierlemann genutzten Siebenmeter (56.) noch zum 1:5 (57.), doch in der Schlussminute setzten Arne Schulte-Huermann und Lennard Schulte-Huermann die Kugel zum 1:7-Endstand ins verwaiste Neusser Gehäuse.