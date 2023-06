Leichtathletik Hochspringer aus Grevenbroich lässt aufhorchen

Der junge Grevenbroicher war mit einer Bestleitung von 1,78 Metern nach Duisburg gereist und verblieb dort nach übersprungenen 1,73 Metern alleine im Wettkampf. Nachdem er die Höhe von 1,79 Metern überquert und schon seine persönliche Bestmarke verbessert hatte, ließ er 1,81 Meter auflegen. Auch die meisterte er im ersten Versuch, was ihm neben dem LVN-Meistertitel auch noch Platz eins in der deutschen Bestenliste bescherte. Dort liegt er jetzt einen Zentimeter vor Jakob Höhnow vom SC Potsdam. Titel Nummer zwei holte für Grevenbroich die favorisierte 4x100-Meter-Staffel der weiblichen U18 mit Lilli Schlösser, Greta Schmidt, Jette Zottmann und Isabel Seibert. Sie fuhren den Meistertitel in neuer Bestzeit von 48,85 Sekunden ein. Den dritten Sieg für den TK feierte im Speerwurf Greta Schmidt mit ihrer Weite von 40,27 Metern. Darüber hinaus holten Aktive aus Grevenbroich noch achtmal Silber: Lilli Schlößer (U18) in 12,10 Sekunden über 100 Meter und in 14,58 Sekunden über 100 Meter Hürden; Emily Zorn (W14) in 12,79 Sekunden über 100 Meter; Lilly Ende (W15) in 12,70 Sekunden über 100 Meter, 12,11 Sekunden über 80 Meter Hürden und 5,19 Meter im Weitsprung; Eva Christmann (U20) in 15,01 Sekunden über 100 Meter Hürden und Isabel Seibert (U18) mit 5,57 Metern im Weitsprung. Dritte Plätze gab es für Jette Zottmann (U18) über 100 Meter Hürden in 14,91 Sekunden, Isabel Seibert im Dreisprung mit 11,12 Metern und die weibliche U16-Staffel mit Lena Schumacher, Emily Zorn, Lilly Ende und Janika Esser in 50,58 Sekunden.