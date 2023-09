Leichtathletik Hochspringer aus Grevenbroich ist Deutschlands Nummer eins

In Sonsbeck beeindruckte der 14-jährige Grevenbroicher mit einem sehr konzentrierten Wettkampf, begann erstmals in seiner noch jungen Laufbahn einen Wettkampf mit der Höhe von 1,68 Meter, sprang anschließend alle weiteren Höhen (1,72/1,76/1,80) sicher im ersten Versuch und versuchte sich dann an der neuen Rekordhöhe von 1,84 Meter. Und auch diese Höhe meisterte er auf Anhieb, sicherte sich damit den Sieg im Wettbewerb und den Status als Nummer eins seiner Altersklasse in Deutschland. Und fast wäre sogar noch mehr gegangen. „Jans erster Versuch über 1,88 Meter sah sehr vielversprechend aus. Vielleicht versuchen wir am kommenden Sonntag beim Regionalvergleichskampf in Rhede noch einmal eine Steigerung“, sagte TK-Trainer Wilfried Faßbender.