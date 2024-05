Tischtennis Historischer Turniersieg für Michael Servaty in Vanikum

Zum Abschluss der langen Turnierserie seit 1966 sorgten die Grün-Weißen noch einmal mit der Austragung der Herren-S-Konkurrenz für ein echtes Highlight. Es traten zwölf Spieler von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga an. Dafür hatte das TTC-Team das Optimum aus der eigentlich viel zu kleinen Mehrzweckhalle am Nettesheimer Weg herausgeholt. Es wurde ein Boden ausgelegt und eine Tribüne aufgebaut. Dazu gab es einen besonderen Service für die Spieler in der Halle und alle Interessierten. Die Partien der Sonderklasse wurden per Livestream über eine bekannte Video-Plattform übertragen. Vom Nachmittag bis zum Abend waren rund 120 Zuschauer in der Halle, die am Ende den Turniersieg von Lokalmatador Michael Servaty sahen. Der Neusser, der seit einigen Jahren für den SV Union Velbert in der 3. und 2. Liga spielt, setzte sich im Finale ohne Satzverlust gegen Benno Oehme vom Bundesliga-Aufsteiger TTC OE Bad Homburg durch. Zuvor hatte sich Servaty im Halbfinale gegen seinen Vereinskollegen Karl Walter, der früher auch in Neuss spielte, in einem engen Match behauptet. Oehme gewann im Halbfinale mit 3:2 gegen den Niederländer Barry Berben, der für den Zweitligisten TTC indeland Jülich aktiv ist.