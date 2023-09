Kanu-Rennsport Historischer Erfolg für Holzheim bei DM

Um in der traditionsreichen Kanu-Abteilung der Holzheimer SG von einem historischen Erfolg sprechen zu können, muss ein Sportler schon viel erreichen. Das gelang nun dem talentierten Nachwuchsfahrer Lukas Drossart bei den Deutschen Meisterschaften im Kanu-Rennsport auf dem Fühlinger See in Köln. Der Jugendliche sicherte sich drei Gold- und zwei Silbermedaillen, womit er seit 1989 der erste HSG-Aktive nach Birgit Gehrmann ist, der drei Siege bei einer DM einfahren konnte. Insgesamt waren das die nationalen Titel 106, 107 und 108 für Holzheim.