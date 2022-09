Radsport : Team Sportforum freut sich über eine historisch erfolgreiche Saison

Sven Thurau holte sich in der Radsport-Bundesliga die Sonderwertung des besten Amateurfahrers. Foto: Team Sportforum

Büttgen Nach einem Umbruch präsentierte sich die Radsport-Mannschaft aus Büttgen von ihrer besten Seite. Erfolge gab’s in der Bundesliga und in den Niederlanden.

Von David Beineke

Die Radsportler des Team Sportforum haben ihre bisher erfolgreichste Saison im Bereich U23/Elite-Männer seit der Gründung der Mannschaft absolviert. So gelang es am Ende, mit Rang fünf der Gesamtwertung die beste Amateurmannschaft der Rad-Bundesliga zu werden. Zudem siegte Sven Thurau in der Sonderwertung des besten Amateurfahrers und landete auf einem starken zwölften Platz der Einzelwertung. Auf Platz 14 folgte Teamkollege Felix Dierking als zweitbester Amateurfahrer.

Bereits der Auftakt der Rad-Bundesliga im Frühjahr 2022 in Bruchsal verlief für das Team aus Büttgen nach Maß. Mit Rang drei in der Mannschaftswertung und einer Top-Ten-Platzierung von Sven Thurau setzte das Team um Teammanager Lars Witte direkt ein klares Ausrufezeichen. „Wir waren quasi eine komplett neue Mannschaft, nachdem wir im Übergang 2021/2022 einen klaren Umbruch eingeleitet hatten“, sagt der Sportliche Leiter Christoph Kronenberg. Durch neue Kooperationspartner hatte die ambitionierte Amateurmannschaft aus Büttgen die Rahmenbedingungen weiter optimieren können. So wurde unter anderem die zentrale Trainingsbetreuung aller Fahrer unter Federführung von Luke Derksen und Lasse Langner eingeführt. Im weiteren Saisonverlauf der Rad-Bundesliga errang zunächst Felix Dierking das Führungstrikot des besten Amateurfahrers bei der Erzgebirgsrundfahrt; später übernahm Teamkollege Sven Thurau die Führung durch seine Top-5-Platzierung in Schweigen. Bis zum Finale im sauerländischen Wenholthausen festigte das Team seine Position.