Handball-Regionalliga : Neusser HV fiebert Saisonstart entgegen

Neuss Der Handball-Regionallgist aus Neuss steckt in der heißen Phase der Vorbereitung. Bis zum Saisonstart im September stehen sieben Testspiele auf dem Programm.

„Außerdem haben wir im Laufe dieses Jahres noch eine Athletiktrainerin hinzubekommen, die mit den Spielern Home-Workouts durchgeführt hat“, betont der Neusser Trainer. „Die Mannschaft ist jedenfalls top-fit und ist heiß darauf wieder Handball zu spielen.“ Seit Mai konnte wieder gemeinsam trainiert werden. An der frischen Luft wurden schon ein paar konditionelle Grundlagen für die neue Spielzeit gelegt. Laufen, springen, sprinten und arbeiten mit Gewichten stand auf dem Programm. „Vor drei bis vier Wochen sind wir dann wieder in die Halle gegangen“, so Lansen. Allerdings konnten die Einheiten nicht gewohnt in der Sporthalle am Hammfeld ausgetragen werden, weil dort das Impfzentrum des Rhein-Kreises eingerichtet wurde. Die Stadt stellte zwar sofort Alternativen in mehreren Hallen zur Verfügung, allerdings beinhaltete dies auch einen Nachteil. „Wir durften bis dato nicht harzen“, erklärt Lansen. „Das ist für die Spieler sehr ungewohnt. Der Verein hat lange für eine Harzerlaubnis gekämpft, die uns für eine Halle jetzt auch schon mündlich zugetragen wurde. Außerdem haben wir aber auch in Angermund und Mönchengladbach trainiert, wo Harz erlaubt ist.“