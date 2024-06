Beim Skaterhockey in Kaarst Zuschauer bricht zusammen, Eagles-Spiel abgesagt

Entwarnung kam schon am Samstagabend. „Gott sei Dank befindet er sich mittlerweile auf dem Wege der Besserung und daher gilt unser großer Dank den Helfern für das beherzte Eingreifen“, so Eagles-Vorsitzender Georg Otten. Die Mannschaften hatten sich warmgemacht und waren in den Kabinen, als sie die Nachricht von dem medizinischen Notfall erreichte. CEK-Spieler Patrick Petau wechselte sich mit einem anwesenden Feuerwehrmann bei der Herzmassage ab und auch Ducks Kapitän Paul Fiedler sowie Felix Wuschech leisteten wichtige Hilfe bis der Notarzt eintraf. In Matthias Wolff war ein Arzt vor Ort, der die Helfer unterstützte. Auch der in der Stadtparkhalle vorhandene Defibrillator kam zum Einsatz. Beide Mannschaften entschieden gemeinsam, dass ein Spiel unter diesen Umständen nicht möglich sei und einigten sich auf eine Neuansetzung. Ein Termin wird noch bekanntgegeben.